Calcio 3′ cat. B, reti bianche nello scontro diretto tra Misinto e San Fruttuoso

BOSCHERONA- Nella 23′ giornata del Campionato di Terza Categoria, nel Girone B, il Calcio Misinto è ospite sul campo del San Fruttuoso, in un match molto importante per la classifica, in quanto le due squadre si trovano a 2 punti l’una dall’altra, con la squadra di casa, però, in posizione favorevole.



La partita è molto combattuta dal punto di vista fisico con qualche occasione da entrambi i lati sia nel primo sia nel secondo tempo. Il Misinto ha spinto molto per la rete del vantaggio che, però, non è arrivata, ma sarebbe stata importante in quanto avrebbe voluto dire scavalcare in classifica proprio il San Fruttuoso e salire in 4′ posizione. Molti quindi sono i rimpianti per gli ospiti, ma anche per il San Fruttuoso che ha sfiorato la vittoria in molte occasioni.



Con questo pareggio il Misinto è salito a 39 punti, ma sempre in 5′ posizione, rimanendo comunque in zona play-off, mentre il San Fruttuoso mantiene il 4′ posto a 41 punti.



San Fruttuoso-Calcio Misinto 1971 0-0

SAN FRUTTUOSO: Del Felice, Pessina, Baldo, Brambilla, Mosca, Colnaghi (31′ s.t. Marchesi), Larionesi (20′ s.t. Tanfoglio), Picheca, Zoggia, Coletta (27′ s.t. Cavalleretti), Colombo (34′ s.t. Uboldi). A disp: Morese, Bramante, Samba.

ALL: Cavalleretti.

CALCIO MISINTO 1971: Bordonali, Artuso (41′ s.t. Folla), Mazzeo, Garziano, Anzani, Belotti (24′ s.t. Schembri), Spinelli, Peverelli, Bettin (27′ s.t. Vago), Romeo, Cederle. A disp: Schiatti, Catini, Pietricola.

ALL: Trivigno.

