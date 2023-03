x x

SARONNO – In occasione del nuovo Festival della Filosofia, che coinvolgerà la città di Saronno dal 25 marzo al 2 aprile, Unitre porta il suo contributo con un viaggio poetico dal titolo “La libertà”. L’evento si terrà lunedì 27 marzo alle 17.30 nella Sala del Bovindo, in villa Gianetti.

“Un percorso poetico – si legge sulla locandina dell’evento – sulla libertà per meglio conoscere come il tema sia stato affrontato da alcuni poeti ucraini dalla seconda metà dell’Ottocento ad oggi. Ma difendere la libertà ha sempre avuto un prezzo elevato creando lutti e sofferenze che non hanno bandiere come ce lo ricordano le mamme di tutto il mondo che piangono i loro figli.”

(foto archivio)

