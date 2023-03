x x

CERIANO LAGHETTO – Nella notte tra mercoledì e giovedì hanno lanciato e danneggiato il maxi carciofo che pubblicizzava la sagra postando il video della loro bravata su Instagram ma ieri, rintracciati dal vicesindaco Dante Cattaneo, si sono presentati al centro civico Dal Pozzo dove dopo aver chiesto scusa si sono rimboccati le maniche aiutando a pulire i carciofi violetti di Niscemi per la serata.

E’ stato il più classico dei lieto fine quello che ha chiuso la vicenda dei danneggiamenti al carciofone ad opera di due giovani. I due ragazzi, rintracciati dal vicesindaco Dante Cattaneo, si sono detti disponibili a rimediare alla propria bravata. Ieri pomeriggio si sono presentati, puntualissimi, al centro civico e hanno fatto le loro scuse alla comunità di Ceriano e al patron della sagra in corso. Quindi si sono rimboccati le maniche per aiutare i volontari a preparare i carciofi per la festa.

“Nella vita si può anche sbagliare – spiega in un post sui social il vicesindaco Dante Cattaneo – l’importante è riconoscerlo e fare qualcosa di concreto, di bello, per dimostrare di averlo compreso davvero. Ci vuole molto più coraggio a chiedere scusa e a mettersi a disposizione con umiltà che a fare i leoni da tastiera sui social. Tutto bene quel che finisce bene. Gazie ragazzi perché nei vostri occhi ho visto sincerità”.

A dimostrare come tutto si sia concluso per il meglio non è mancata alla fine del lavoro una foto ricordo.

