SARONNO – Ieri, sabato 25 marzo (giornata in cui ricorre il Dantedì), in occasione della seconda edizione del Festival della Poesia di Saronno, la palestra del liceo Legnani ha avuto il piacere di ospitare Alessio Mariani, in arte Murubutu, celebre rapper e cantautore, ma anche docente di filosofia e storia al liceo “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia.

Il talk, condotto dai ragazzi di Ufo Saronno, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, ha spaziato su più temi, tutti inerenti al connubio tra poesia, letteratura e musica: dalle domande dei ragazzi e del professore di filosofia Mantegazza, sono partiti moltissimi spunti di riflessione.

Murubutu ha raccontato di come il rapper possa essere considerato una forma di poesia contemporanea e di come la sua musica, in particolare, abbia uno scopo educativo e formativo: “Il mio è un rapper che vuole trasmettere dei contenuti di ordine concettuale, quando scrivo provo a farlo a più strati. Inserisco molti riferimenti che non sono necessari per la comprensione totale del brano, infatti può essere compreso sia dal giovane che dell’adulto. Sicuramente, però, c’è quello spunto di riflessione grazie al quale si può andare più a fondo”.

L’artista, incalzato dalle domande dei ragazzi, ha rivelato anche quali siano stati i suoi maestri (Guccini uno tra tutti), le sue fonti di ispirazione, il processo creativo che accompagna tutti i suoi album e la tristezza nei confronti delle enormi potenzialità comunicative inespresse del rap italiano. Forte dalla sua esperienza nel mondo giovanile, sia come docente che come rapper affermato, Murubutu racconta anche di come l’esclusione oggi faccia soffrire i giovani: “In tanti giovani che conosco vedo tanta fragilità e sensibilità che deriva dal fatto di sentirsi esclusi dal gruppo e dalla società. Questo è riconducibile spesso alle nuove tecnologie. Penso che la scuola sia ancora una grande roccaforte della socialità”.

Concluso il momento altamente formativo di talk, il rapper si è esibito in una performance live intima e suggestiva, per poi dedicarsi ad autografi e foto con i ragazzi.

(foto dell’evento)

