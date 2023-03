x x

CASTELLANZA – Sei ambulanze, un’automedica e un elicottero oltre a mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. E’ la mobilitazione per l’incidente avvenuto stamattina, domenica 26 marzo, alle 11 lungo l’A8 Milano-Varese in direzione Milano. Lì’impatto è avvenuto tra Castellanza e il bivio con l’A9 Lainate-Chiasso coinvolti 4 veicoli con 12 persone coinvolte.

Immediati i soccorsi e l’intervento di società autostrade che ha chiuso il tratto per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza. Si sono quindi formate lunghe code e rallentamenti mentre il personale sanitario si occupa degli occupanti dei mezzi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera ben tre persone erano in arresto cardiaco al momento dell’arrivo dei soccorsi. Uno dei feriti è stato trasferito in ospedale con l’elicottero in gravi condizioni. Altre tre sono state portate al pronto soccorso in codice giallo, mentre una quinta persona è in codice verde, quindi con ferite lievi.

Alle 12,30 la situazione era ancora critica con 4 chilometri di coda in direzione di Milano e poco meno in direzione di Varese soprattutto per i mezzi che rallentavano per cercare di capire cosa fosse successo.

