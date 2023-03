x x

SARONNO – Chiamate alla polizia locale e alle forze dell’ordine per protestare contro la musica fino a tarda ora che proveniva dal Parco Lura. Questo l’epilogo della due giorni organizzata dagli anarchici per celebrare i 14 anni del centro sociale Telos.

Effettivamente la prima occupazione di uno stabile da parte dei giovani del Territorio libero occupato saronnese (Telos) risale infatti al marzo 2009 quando venne "invaso" per poco più di una settimana lo stabile di via Galli. Dopo lo sgombero dell'edificio di via Varese che per anni ha ospitato le attività degli anarchici il centro sociale è diventato itinerante organizzando eventi in location a sorpresa in giro per la città. Dopo la prima serata in piazza dei Mercanti ieri gli anarchici si sono radunati nel parco Lura per una serata con workshop, approfondimenti, cena vegana e musica. Proprio questa e il suo protrarsi alle prime ore del mattino è stata al centro di diverse proteste e segnalazioni alle forze dell'ordine da parte dei residenti.