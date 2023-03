x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Solaro in merito all’associazione “Arcieri del Sole”

Un’associazione sportiva di Solaro protagonista ai Campionati Italiani Indoor di tiro con l’arco a Rimini. Ci sono una medaglia e diversi piazzamenti d’onore nel bilancio degli Arcieri del Sole nell’evento di assegnazione dei titoli individuali e a squadre di classe e assoluti dell’arco nudo, compound e olimpico dello scorso fine settimana.

La squadra solarese si è comportata al meglio portando a casa un bronzo con la squadra seniores arco nudo composta da Massimo Volpi, Adriano Fabbian e Luigi Moreschi ed anche un quarto posto assoluto a squadre arco nudo con Gianluigi Alberti e gli stessi Volpi e Fabbian. Nella categoria juniores femminile ha partecipato con grande onore Cecilia Padovan che ha conquistato un ottimo sesto posto alla sua prima esperienza nella competizione tricolore.

Ottimo lavoro anche della squadra seniores olimpico maschile, con Alessio Mangerini, Francesco Toso e Andrea Beraldo classificatisi ottavi nella categoria principe della manifestazione. Lo stesso Mangerini ha partecipato di diritto agli scontri finali anche nell’individuale assoluto, fermandosi agli ottavi dopo uno scontro alla pari perso solamente nel finale con la freccia di spareggio. Incassati i risultati di Rimini, comincia ora la lunga stagione estiva che vedrà sicuramente protagonisti gli arcieri solaresi.

Christian Talpo, assessore allo Sport: «Voglio congratularmi con gli Arcieri del Sole per la brillante medaglia di bronzo ma anche per tutti i piazzamenti che confermano la competitività del nostro sodalizio anche a livello nazionale. È una soddisfazione vedere che tutti gli allenamenti spesi al campo gara del centro sportivo Scirea di corso Berlinguer riescano a portare a risultati così importanti. Non vediamo l’ora di vederli in azione nelle gare ospitate a Solaro ma anche durante le esibizioni della prossima festa dello sport che organizzeremo in primavera».

