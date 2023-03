Visto da Varese: L’industria investe per guardare al futuro

di EZIO MOTTERLE

Il clima di incertezza continua a pesare sull’economia, ma l’industria varesina non perde coraggio e continua ad investire procedendo verso importanti transizioni ecologiche, digitali ed energetiche. Questo almeno fino allo scorso anno, per il 2023 la propensione a investire pare infatti al momento un po’ rallentata. Il quadro emerge dall’indagine sugli investimenti nel sistema industriale del Varesotto realizzata dall’ufficio studi di Confindustria Varese (134 le aziende del campione coinvolto per un totale di 14.239 addetti). Primo importante risultato: il 74% delle realtà produttive del territorio ha realizzato investimenti nel corso del 2022. Nella maggior parte dei casi (58%) le imprese hanno messo in campo risorse superiori rispetto al 2021, nel 25% l’impegno è stato invariato. Quanto alla destinazione degli investimenti in testa c’è la sostituzione o l’ammodernamento degli impianti (per il 62% di chi ha investito), seguono ampliamenti delle capacità produttive (48%) e investimenti immateriali, come attività di ricerca e sviluppo o brevetti (27%). Scende però al 69% la percentuale di aziende che dichiara di avere piani di investimento anche per il 2023: tra i fattori di ostacolo, l’incertezza per il futuro (rilevante per il 42% delle imprese) e i costi energetici (43%). Per la digitalizzazione il 43% delle imprese intervistate ha realizzato nel 2022 almeno un investimento, percentuale simile per il 2023. La maggior parte di questi fondi riguarda sistemi informativi e sicurezza informatica (73%), o manutenzione dispositivi, impianti e macchine (44%). A seguire investimenti in contabilità, finanza e processi decisionali (35%), e in progettazione, simulazione, ingegnerizzazione (35%). Importanti anche gli impegni sui fronti della sostenibilità e del piano di transizione 4.0. In definitiva gran parte delle imprese della provincia di Varese, rileva il vertice confindustriale, non ha smesso di guardare e credere al futuro portando avanti sostanziosi piani di investimento, pur in uno scenario segnato dall’incertezza internazionale, da un conflitto bellico in corso e da costi dell’energia lontani da livelli accettabili. Un segnale di vitalità, agganciato alla speranza di un’efficace politica industriale del governo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione