Il Softball Saronno… riempie il Gran Milan

SARONNO – S’era vista il pienone quando c’era stata la delegazione della Cina per parlare delle possibilità di business in zona, o quando recentemente c’erano state le trattative sindacali per un gruppo industriale multinazionale, ma questa sera il pieno l’ha fatto anche… il softball, ovvero l’Inox Team Saronno che si è presentata ad appassionati, tifosi e addetti ai lavori del “batti e corri italiano”, nella sala conferenze del Gran Milan, il più prestigioso hotel cittadino in via Varese.

Dalle 19 la sala conferenze si è presto riempita, il presidente dell’Inox Team – quella del triplete (scudetto, Coppa Italia e Coppa delle Coppe) nella stagione 2022 – Massimo Rotondo ha fatto gli onori di casa per la presentazione ufficiale della squadra per l’annata 2023. Obiettivi, rivincere il più possibile, dal campionato alla Coppa dei Campioni alla quale in agosto per la prima volta parteciperà Saronno.

Formazione sostanzialmente riconfermata rispetto alla scorsa annata, via della serie A1 l’1 aprile con Saronno-Collecchio.

27032023