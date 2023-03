x x

COGLIATE – Sconcertante episodio nel Parco delle Groane: una intera famiglia si era addentrata nella macchia boschiva non per una passeggiata ma in cerca di uno spacciatore dal quale comprare droga. La famiglia è stata fermata quando se ne stava per andare in auto. Figlia di 18 anni, figlio di 20 anni e genitori: sono incappati nell’unità cinofila con le pattuglie di polizia provinciale e polizia locale di Cogliate e Ceriano Laghetto che stavano compiendo una perlustrazione in zona e sono stati subito “fiutati”. Lo stupefacente, cocaina, ce l’aveva la diciottenne, nascosta nel reggiseno: alla fine l’ha consegnata spontaneamente ai tutori dell’ordine.

