Progetto Fantasia, Gadda: “Forti emozioni”

x x

BUSTO ARSIZIO – L’altra sera a Busto Arsizio “abbiamo tutti respirato gioia ed emozioni forti grazie ai ragazzi di Progetto Fantasia Aps e l’orchestra Borsound 1919. I brani sono stati presentati da due ragazzi – Alessandro e Martina – con la sapiente guida di Romina. L’associazione è nata per promuovere progetti di inclusione per persone con disabilità, con particolare riferimento allo spettro autistico, e ho già avuto modo di incontrarli nelle loro bellissime merende con ospite. Mi porto nel cuore i sorrisi dei ragazzi a fine serata, entusiasti per essere stati attori protagonisti di un momento di comunità che ha coinvolto tutti i presenti. Un grazie particolare alla presidente Simona e a tutti i volontari, per l’enorme e complesso lavoro che svolgono ogni giorno”. Così la parlamentare locale, Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva Azione, che ha parecipato all’evento.

Conlude Gadda: “Sostenere realtà come queste attraverso donazioni e volontariato, significa consentire a questi ragazzi di avere l’opportunità di fare esperienze fondamentali per la loro vita quotidiana e per le loro famiglie”.

27032023