GROANE – Emergenza nel Parco delle Groane lo scorso fine settimana: nelle viuzze sterrate si sono addentrate, automedica, ambulanza della Croce rossa e vigili del fuoco per raggiungere e soccorrere una ragazza di 25 anni che mentre facevs una passeggiata nell’area naturalistica, era caduta da cavallo restando ferita.

L’episodio si è verificato in tarda mattinata, nella zona che si trova alla estrema periferia di Bollate. A dare l’allarme gli amici della giovane, che erano anche loro a cavallo, e che l’avevano vista cadere in malo modo. I pompieri si sono occupati di aprire una sbarra metallica che impediva ai soccorritori di accedere ad un sentiero da percorrere per arrivare all’area dove si trovava la giovane, quindi trasportata in ospedale con alcune contusioni.

(foto archivio)

27032023