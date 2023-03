x x

SARONNO – Lite stradale a tarda sera alle porte della Cassina Ferrara. E’ successo sabato sera con un episodio così violento che i passanti hanno chiamato le forze dell’ordine, ossia i carabinieri, intervenuti con un’ ambulanza. Cosa è successo esattamente?

Alla nuova rotonda di via Bergamo c’era un suv Stelvio parcheggiato sul cordoli con un uomo dolorante. Secondo una prima ricostruzione c’è stata una mancata precedenza alla rotonda precedente, quella di via Miola davanti al Tigros, e così è nata la lite tra un 35enne italiano e un 43enne di origine marocchina. Tra i due è nata una colluttazione che ha fatto accorrere i militari chiamati dai residenti.

Riportando la calma i carabinieri hanno identificato i due uomini scoprendo che il 35enne era al volante malgrado avesse la patente sospesa. E’ anche stato sottoposto al test con l’etilometro ed è risultato che aveva bevuto oltre il limite consentito per mettersi al volante. Il 43enne, con tutti i documenti in ordine a partire da quelli per mettersi alla guida e della vettura, è stato portato al pronto soccorso dove gli sono state medicate contusioni ed escoriazioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione