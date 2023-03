x x

SARONNO – Traffico in tilt stamattina, lunedì 27 marzo, alle porte di Saronno per lo scontro tra una bicicletta e un monopattino. E’ successo nei pressi della prima rotonda di via Varese provenendo da Gerenzano.

Chiamati sul posto da alcuni automobilisti sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale cittadina che hanno trovato una ciclista a terra, una 35enne, e un ragazzo 28enne accanto a lei con il suo monopattino. La ragazza è stata portata in codice verde all’ospedale di Saronno dall’ambulanza della Croce Rossa del comitato cittadino. Come detto è intervenuta la polizia locale che ha tentato di ridurre l’impatto dell’incidente sulla già congestionata viabilità del comparto.

Ovviamente sono stati realizzati tutti i rilievi del caso per risalire alla dinamica dell’incidente.

