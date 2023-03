x x

SARONNO – Oltre trecento studenti di quattordici Istituti comprensivi e due università: sono questi i numeri del concorso istituito dal Consiglio regionale della Lombardiacon legge regionale 19/2020 sulla “Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini”.

Gli studenti saranno premiati giovedì 30 marzo dalle 10 all’auditorium Gaber di Palazzo Pirelli a Milano. “Siamo tutti scarponi”: il presidente del Consiglio regionale Federico Romani riprende il saluto usato dagli alpini al fronte, sulle lettere e sulle cartoline che inviavano agli amici e ai parenti rimasti a casa, scherzando sulle scarpe pesanti che facevano parte della loro divisa. “Alpini e lombardi hanno gli stessi valori: impegno, tenacia e tanto volontariato. Gli alpini sono un caposaldo della sicurezza sul territorio e, per questo, li ringrazio per l’impegno e il tempo che, ogni giorno, donano per la crescita della comunità. La forza di questo concorso è stata la capacità di trasmettere i valori degli alpini alle giovani generazioni”.

Al concorso hanno partecipato 354 studenti di 18 scuole secondarie (13 di I° grado e 5 di II’ grado) appartenenti a quattordici Istituti scolastici: Fondazione “Mazzini” di Cinisello Balsamo (MI), Istituto “Prealpi” di Saronno, Istituto “Mario Borsa” di Somaglia (LO), Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” di Castel Mella (BS), Istituto Comprensivo “Oscar di Prata” di Trenzano (BS), Istituto Comprensivo di Concesio (BS), Istituto Comprensivo “Polo Est” di Lumezzane (BS), Fondazione Educatori del Terzo Millennio di Melegnano (MI), Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Fagnano Olona (VA), Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Cernusco Sul Naviglio (MI), Istituto Comprensivo “Carlo Beretta” di Gardone (BS), Istituto Comprensivo “Gerolamo Cardano” di Milano, Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” di Sale Marasino (BS) e Istituto Comprensivo “Andrea Fantoni” di Clusone (BG). Brescia è la Provincia più presente con sei Istituti Comprensivi.

Presenti anche gli studenti di due Università: il Dipartimento scienze umanistiche per la comunicazione dell’Università Statale di Milano e la facoltà di Ingegneria meccanica del Politecnico di Milano.

La Commissione che ha valutato i lavori degli studenti era presieduta dal Consigliere regionale Giovanni Malanchini e composta da: Floriano Massardi (Consigliere regionale), Dario Violi (exConsigliere regionale), Luigi Lecchi (Rappresentante Associazione Nazionale Alpini), Severino Bassanese (Rappresentante Associazione Nazionale Alpini) e Andrea Saba (Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale, componente).

La Giuria ha individuato un primo e un secondo classificato di gruppo, un primo individuale, due menzioni speciali e due menzioni speciali “fuori concorso”.

Gli autori dei migliori elaborati individuali e di gruppo (una quarantina di studenti) parteciperanno ad un viaggio di istruzione di due giorni in luoghi significativi della storia del corpo degli Alpini, tra cui il Museo Storico Nazionale degli Alpini di Trento. La cerimonia di premiazione inizierà con i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e del vicepresidente nazionale dell’Associazione nazionale alpini Ana Lino Rizzi. Dopo un video di presentazione del concorso e gli interventi di Giovanni Malanchini e Floriano Massardi, saranno premiati gli studenti con diploma, medaglie Province e riproduzione Pirellino.

28032023