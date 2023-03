x x

CISLAGO / GORLA MINORE – Ancora controlli antidroga da parte dei carabinieri della Compagnia di Saronno nelle aree boschive ed a ridosso delle aree boschive della zona. Nella tarda serata di sabato scorso 25 marzo un 34enne fermato per accertato ed alla fine è stato segnalato alla

Prefettura per eventuali sanzioni amministrative. E’ infatti successo che durante un controllo da parte di una pattuglia della stazione di Gorla Minore, nelle adiacenze dell’area boschiva di Marnate, è stato trovato con un modico quantitativo di stupefacente, per uso

personale.

Questo genere di operazioni di monitoraggio – nelle zone dove vengono segnalati movimento sospetti o dove in passato è capitato si appostassero gli spacciatori – saranno senz’altro ripetute anche nelle prossime settimane da parte dei carabinieri.

