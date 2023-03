x x

SOLARO – Sarà la polizia locale cittadina, accorsa sul lungo dell’incidente, a chiarire la dinamica del sinistro avvenuto stamattina martedì 28 marzo a Solaro in via San Pietro dove un’auto si è ribaltata sulla sede stradale. Pochi minuti prima delle 8 due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro stradale. L’impatto ha fatto accorrere alcuni residenti e fermare gli automobilisti di passaggio.

Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze con la centrale operativa Areu che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Viola di Cesate. Il personale sanitario ha soccorso il 64enne al volante dell’Opel che si è ribaltata. Per estrarlo dall’auto in sicurezza e senza rischi è stato essenziale l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

Come detto è intervenuta anche la polizia locale che si è occupata di garantire ai soccorritori di lavorare in sicurezza e di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.