CARONNO PERTUSELLA – Sono stati il benessere e la sicurezza i temi delle lezioni, un po’ speciali, a cui hanno assistito gli studenti delle classi seconde e terze medie dell’istituto De Gasperi di Caronno Pertusella. Dietro la cattedra, ad affrontare i temi in tutte le loro sfaccettature, personale specializzato medico, volontari, carabinieri e polizia stradale.

Per le classi seconde si è preso in considerazione particolare il benessere: il primo incontro è avvenuto con l’aiuto di due medici, Silvia Dubini e Cristina Perfetti, che si sono soffermate sul benessere alimentare, mentre il commercio equosolidale è stato oggetto del secondo incontro in compagnia delle volontarie della bottega saronnese Il Sandalo. A fine marzo, invece, grazie ai carabinieri volontari hanno parlato del numero unico di emergenza e del suo utilizzo con l’aiuto di filmati per capire quali siano le situazioni emergenziali e le informazioni adatte da dare agli operatori del 112. L’ultimo incontro vedrà protagonisti Caritas e Banco alimentare.

Le classi terze, invece, hanno parlato di responsabilità e sicurezza con la polizia stradale, in un incontro dal titolo “A bordo del pullman azzurro”, dove hanno appreso dei rischi della guida in stato di ebbrezza. La lezione ha visto anche la partecipazione di Rosa Cangiano, referente dell’associazione Flavio Arconzo e, in particolare, della sezione “Roberta Carracci” delle vittime di strada e della giustizia. Il percorso proseguirà con la tematica delle sostanze stupefacenti e le dipendenze.

