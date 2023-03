x x

SOLARO – Con l’arrivo della primavera l’Amministrazione comunale di Solaro guidata dal sindaco Nilde Moretti ha avviato una serie di interventi di manutenzione del verde. Dal centro alla periferia sono stati programmati interventi di taglio dell’erba di manutenzione ad esempio con alcune potature delle piante ma soprattutto sono stati previsti interventi contro la Takahashia japonica ossia la cocciniglia dai filamenti cotonosi.

Come spiega Regione Lombardia: “La Takahashia japonica è una cocciniglia di origine asiatica, descritta per la prima volta su alberi di gelso in Giappone e diffusa anche in Cina, Corea del Sud e India. In Europa è stata segnalata per la prima volta in un parco comunale nel 2017 a Cerro Maggiore (provincia di Milano) su rami di Liquidambar styraciflua, ma è presente anche in altri comuni in provincia di Milano, Varese e Monza Brianza. Questa cocciniglia di recente introduzione nel nostro paese è altamente polifaga e si riscontra per lo più su alberi ornamentali. In Lombardia le piante colpite sono principalmente alberi decidui ornamentali tra cui aceri (in particolare Acer pseudoplatanus), albizzia (Albizia julibrissin), albero di giuda (Cercis siliquastrum), carpino bianco (Carpinus betulus), gelso nero (Morus nigra) e bianco (Morus alba), bagolaro (Celtis australis) e liquidambar (Liquidambar styraciflua)”.

L’anno scorso sono state segnalate molte piante infestate in molti comuni del comprensorio da Saronno a Gerenzano passando per Rovello Porro.

Non a caso l’Amministrazione di Solaro ha deciso di realizzare alcuni interventi ad hoc proprio in questi giorni prima dell’unica generazione della cocciniglia che in genere avviene tra fine aprile e inizio maggio quando le femmine adulte produco le uova.

Lo scorso 21 marzo, oggi martedì 28 marzo e il 4 aprile si terranno, ad esempio, interventi in via Rovereto. Saranno realizzati dalla cooperativa sociale Officina con prodotti naturali consentiti in ambito urbano e non nocivi per persone e animali. Ovviamente in caso di maltempo l’operazione sarà realizzata nei giorni successivi.

