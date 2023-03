x x

COGLIATE – Si è svolta ieri pomeriggio la presentazione dei giovani atleti che comporrano il team Mtb Cogliate, squadra che andrà a partecipare a campionati provinciali e regionali di mountain bike. L’evento, organizzato dalla Asd cogliatese legata alla Federazione Ciclistica Italiana, è avvenuto nella sala Cattaneo di via Trento 1-11. Sono state illustrate le varie tappe del percorso 2023, composto da competizioni aperte e tutto il team e gare in cui, invece, verranno selezionati gli atleti migliori come rappresentanza.

Il team si è andato formandosi nelle varie giornate domenicali, indette a partire da gennaio 2023, nelle quali gli istruttori si sono resi disponibili a illustrare questa grintosa disciplina agli atleti di età a partire dai 5 anni in su.

In particolare, la squadra affronterà il campionato Valli Varesine Kids, in cui saranno chiamati a partecipare tutti gli atleti che lo vorranno, mentre per quanto riguarda gare più tecniche come la Asso Bike, gli istruttori eseguiranno una selezione sulla base del punteggio accumulato da ciascun ciclista nelle varie competizioni minori.

Per gli atleti che si distingueranno in tutte queste manifestazioni, si aprirà la strada ai campionati regionali con indosso la maglia di delegazione della provincia di Monza e Brianza.

