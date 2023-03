x x

LIMBIATE – Oggi, martedì 28 marzo, alle 21 all’aula consiliare di Villa Mella in via Dante 38 si terrà il secondo di tre incontri con l’équipe di psicologhe del team “E tu, come stai?” L’incontro prevede un momento informativo, ma anche di confronto attivo sul tema della sessualità, soprattutto in età adolescenziale, rivolto ai genitori.

Le dottoresse Lisa Carrara e Giulia Raso saranno a disposizione del pubblico per fornire un quadro d’insieme della sessualità, ma anche per rispondere a domande e curiosità e dare consigli utili per affrontare il rapporto genitori-figli.

(foto archivio: Villa Mella di Limbiate, che ospiterà l’appuntamento con le psicologhe in programma nella serata odierna, negli spazi della sala consiliare)

