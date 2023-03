x x

SARONNO – Due anniversari importanti quello del 525esimo anno dalla posa della prima pietra del Santuario e il centenario del conferimento al Santuario del titolo di Basilica Romana Minore da parte di papa Pio XI (1923). Sono le ricorrenze che si celebrano quest’anno e per le quale la Comunità pastorale Crocifisso risorto ha previsto una serie di appuntamenti e occasioni di preghiera e confronto per pellegrini e fedeli.

Le ultime celebrazioni in Santuario risalgono al 1998, in occasione del mezzo secolo dalla posa della prima pietra, e ora 25 anni dopo si torna a proporre un ricco programma che sarà aperto, come anticipa il portale della Diocesi Ambrosiana, dal cardinale Angelo Bagnasco (già arcivescovo di Genova e presidente della Conferenza episcopale italiana) che sarà nel Santuario per solennizzare una data così importate e per dare il via a una serie di iniziative che “vogliono aiutare sia i fedeli saronnesi che i pellegrini che vengono da fuori ad accogliere con più frutto le grazie particolari che la Madonna continuamente dona”.

Al momento sono state rese note alcune iniziative che ricordano la posa della prima pietra martedì 8 maggio. Non a caso il giorno 8 di ogni mese (da maggio a dicembre) alle 17:30 ci sarà il rosario partendo dal Viale del Santuario seguito alle 18 dalla S. Messa con affidamento delle intenzioni di preghiera dei pellegrini alla Madonna dei Miracoli.

Ogni martedì (dal 9 maggio alla fine di luglio) il Santuario rimane aperto fino alle 21 per l’iniziativa Una luce brilla per te: la possibilità di un incontro con un missionario della Misericordia, sotto il patrocinio del Pontificio Dicastero per l’Evangelizzazione.

Per il mese di maggio, la catechesi l’imitazione di Maria (Le sei parole di Maria nei Vangeli) è proposta il martedì sera dopo la Messa delle 18 ed il mercoledì mattina dopo la messa delle 9.

Per il mese di ottobre è proposta la catechesi Un quarto d’ora con Maria sui Misteri del rosario (della gioia, della luce, del dolore, della gloria).

Un ricco programma di momenti di preghiera e riflessione per un il Santuario di Saronno che vuole vivere “un anno di grazia a Saronno, senza passare necessariamente per grandi eventi, ma piuttosto sforzandosi di trasmettere i grandi valori del Vangelo attraverso attenzioni piccole e quotidiane”.

E anche per questo sono confermate tutte le attività quotidiane con le visite personale (è aperto dalle 6.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19), i pellegrinaggi di gruppo (contattando in anticipo, segnalando il giorno e l’orario), i ritiri spirituali e conferenze realizzati accordandosi per tempo parrocchie, movimenti, Consigli pastorali, Gruppi familiari o giovanili possono approfittare del Santuario, della Sala Capitolare e delle altre strutture per dei momenti di ritiro, anche predicati dall’animatore spirituale, don Massimiliano Bianchi.

