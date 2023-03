x x

SARONNO – Ha cercato di rubare dei prodotto per l’igiene personale ma quando il personale se n’è accorto chiedendogli cosa stesse facendo ha reagito dandosi alla fuga e per farlo ha esitato a strattonare una commessa 62enne che ha cercato di bloccarlo prima che infilasse l’uscita. E’ il movimentato episodio avvenuto ieri mattina alle 10,30 in via Marconi. Teatro del tentativo di furto il negozio di articoli per la casa, la pulizia personale e profumi all’angolo con via Reina. La commessa è stata medicata all’ospedale di Saronno per le contusioni riportate a seguito della spinta ricevuta. Ad accompagnarla al pronto soccorso il personale dell’ambulanza della Croce Rossa. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini partendo dalle immagini della videosorveglianza cittadina che potrebbero fornire elementi utili ad identificare l’uomo in fuga.

