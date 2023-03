x x

ROVELLASCA – Intervento in forze dei vigili del fuoco questa sera dalle 20 in avanti nella zona industriale alla periferia di Rovellasca, in via 20 settembre, in zona Manera. Con i carabinieri sono accorsi infatti vari mezzi dei pompieri e l’ambulanza della Croce azzurra, per un incendio che ha riguardato un capanno da lavoro adiacente ad una villa, alle spalle del complesso industriale della Gabel, che non è stata interessata in alcun modo della fiamme.

A quanto pare che abita nella zona avrebbe udito prima un botto, dando poi l’allarme vedendo la colonna di fumo alzarsi verso il cielo. Al loro arrivo i pompieri hanno trovato il capanno, dove c’erano attrezzi da lavoro, avvolto dal fuoco. Da chiarire le cause dell’accaduto.

(foto: alcuni immagini del fumo e delle fiamme)

