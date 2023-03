x x

SARONNO – Venerdì 31 marzo si conclude la stagione invernale del Palaghiaccio di via Piave. Secondo tradizione, come già avvenuto per l’apertura dell’annata, ci sarà un momento di festa con la possibilità di pattinare gratis per tutti i corsisti dalle 16.30 alle 19.

Anche quest’anno la pista del ghiaccio si è riconfermata un luogo dove divertirsi e svagarsi praticando sport. Il Palaghiaccio rimane uno spazio molto amato dai cittadini saronnesi e da quelli residenti nel comprensorio. La struttura e i suoi servizi sono apprezzati anche dalle scuole del territorio. Per tutta la durata dell’apertura dell’impianto molte scuole hanno alternato l’ora di educazione fisica tra piscina e pattinaggio. Gli Istituti del polo scolastico che hanno usufruito della pista sono stati: l’istituto Padre Monti, il liceo Legnani, l’istituto Parma, l’istituto Prealpi (medie e superiori), l’istituto Zappa, l’istituto Orsoline (medie e superiori) e l’asilo Piccoli Lord. La Saronno Servizi Ssd, che gestisce la struttura, “ringrazia tutti questi istituti per la loro partecipazione e l’interesse dimostrato per questa disciplina sportiva”.

A questo successo ha contribuito anche la scelta di anticipare l’apertura della struttura al 9 ottobre. Una decisione apprezzata dagli utenti e dalle realtà che fanno riferimento all’impianto. Lo spunto è arrivato dall’esigenza dell’associazione Ice Goblins (squadra di hockey) di avere un calendario d’allenamento più ampio. L’apertura anticipata ha dato la possibilità di estendere anche la durata i corsi di pattinaggio artistico e del calendario delle lezioni private, offrendo una preparazione e una crescita completa ai partecipanti. Si è riusciti così ad accontentare anche le richieste di tutti gli utenti più affezionati. “La stagione è stata molto positiva – spiega Massimiliano Piuri, presidente degli Ice Goblins – abbiamo messo le basi con l’amministratore unico Cesare Fusi e il presidente del Cda di Saronno Servizi, Pietro Insinnamo per poter collaborare e far crescere e conoscere l’impianto, che risulta essere il nostro obiettivo comune”.

Durante la stagione non sono mancati eventi e iniziative ad hoc. Si è potuto per esempio festeggiare il proprio compleanno in modo originale e divertente grazie alla collaborazione del Bar Palaexbo, di nuova gestione, che organizza merende e ristori su richiesta.

I numeri dell’annata 2022-2023

• Ingressi al pattinaggio libero: 6023.

• Iscrizioni ai corsi n.120 a partire dai 4 anni ai 18, oltre 25 iscrizioni adulti.

Gli ottimi risultati sono evidenti anche dai numeri degli ingressi liberi sopra elencati. Tra gli eventi proposti feste di compleanno per grandi e piccini, la festa di Halloween, quella con Babbo Natale in pista e infine quella di Carnevale.

“Saronno Servizi Ssd ringrazia tutti i partecipanti dei corsi e del pattinaggio libero che hanno riconfermato l’interesse per questa disciplina sportiva e dà a tutti appuntamento a ottobre 2023” dicono i responsabili dell’impianto.

