VARESE – Oggi alle 11.30 a Cantello in via delle Sorgenti sono accorsi vigili del fuoco e mezzi di soccorso. Per cause in corso di accertamento, infatti, il pilota di un ultraleggero dopo aver urtato col velivolo una linea aerea dell’alta tensione è precipitato in un prato. Sul posto sono intervenuti i pompieri della sede di Varese con un’autopompa, gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.

E’ stato soccorso un uomo di 79 anni, che ha riportato lesioni e contusioni varie ed è stato trasportato con una ambulanza della Croce rossa all’ospedale di Circolo di Varese, non è comunque apparso in pericolo di vita.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco)

28032023