ORIGGIO – Un 65enne portato all’ospedale in codice giallo e l’auto, una Citroen C3, distrutta nella parte anteriore. E’ questo il bilancio dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 29 marzo, in via per Lainate.

Sul posto una pattuglia della polizia locale del comandante Alfredo Pontiggia che ha effettuato i rilievi del caso e cercato di deviare il traffico per evitare ripercussioni sulla circolazione. Al momento non ci sono certezze, sarà importante sentire anche il conducente, ma secondo alcuni presente la vettura, dopo aver svoltato in direzione Saronno, avrebbe invaso la corsia opposta finendo poi contro la staccionata dalle ciclabile.

Fortunatamente non arrivavano vetture dalla direzione opposta ma alcuni automobilisti di passaggio hanno messo in moto la macchina dei soccorso. E’ arrivata l’ambulanza del Sos di Uboldo, i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con due mezzi (che hanno liberato l’auto permettendone la rimozione) e come detto al polizia locale di Origgio.

L’uomo al volante, un 65enne, è stato portato all’ospedale per le cure del caso dopo un’ora di cure sul posto.

