SARONNO- che Laurence Balestrini, pilota saronnese di Zinox Formula 2.0 cup, fosse arrivato al Mugello con carica e grinta si era già intuito dalle interviste pre-gara e dalle prove libere di venerdì 24 marzo, ma con questo podio importantissimo vengono zittiti anche i più scettici.

Dopo un giro di qualificazione alla partenza eseguito in 1:48.496, a due decimi dalla pole position, la prima gara di sabato 25 marzo lo vede scattare alla partenza dal terzo posto. La prova comincia con un contatto fra Balestrini e un pilota avversario nei primi momenti, che causa il danneggiamento dell’ala anteriore della vettura.

Malgrado questo problema (a una componente essenziale per la corretta deportanza e tenuta di strada della vettura) causi un’escursione sulla ghiaia all’esterno del cordolo della curva “Arrabbiata 1”, Balestrini riesce a tenere un buon passo con la testa del gruppo, riuscendo a portare la macchina del Viola Formula Racing team al quinto posto di categoria sotto la bandiera a scacchi.

Decisamente migliore la gara 2, che al termine di un appassionante duello con Stefano Palummieri e con la condizione non ottima delle gomme consacra il pilota saronnese sul podio alle spalle dello stesso Palummieri e del vincitore Caramuscia.

Il commento post-gara di Balestrini: “E’ stato fantastico poter tornare in pista e concludere questo primo week-end stagionale al Mugello sul podio! Poter cogliere un risultato simile su un circuito così prestigioso rappresenta sempre un motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Siamo comunque molto soddisfatti anche perché le performance per l’intero fine settimana sono state positive: in qualifica con gomma nuova ho abbassato notevolmente il tempo delle libere, e se non fosse stato per il traffico incontrato nel giro buono sarebbe probabilmente arrivata una pole position. Purtroppo in gara-1 un lieve contatto subito dopo il via mi ha danneggiato l’ala anteriore, causando un successivo testacoda dal quale sono comunque riuscito a recuperare bene ma senza avere la possibilità di lottare per il podio. Abbiamo poi centrato questo obiettivo nella seconda manche, girando con un ottimo passo e cogliendo punti molto importanti per il campionato. Adesso guardiamo già al prossimo appuntamento di Imola, dove intendiamo confermarci competitivi e cogliere un altro risultato di prestigio. Desidero ringraziare il mio team Viola Formula Racing per l’eccezionale lavoro svolto, così come tutti i tifosi che come sempre mi hanno dato una spinta incredibile anche in questa occasione. Speriamo di poter regalare loro nuove soddisfazioni già a partire dalla prossima tappa di Imola: per il momento ci godiamo i trofei conquistati qui al Mugello!”

foto della corsa

