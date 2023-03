x x

ROVELLASCA – Grande allarme ieri sera per l’incendio scoppiato in un capanno in via 20 settembre. I vigili del fuoco accorsi in risposta alle chiamate diversi residenti che hanno visto il fumo ma sentito anche diversi botti hanno lavorato diverse ore per aver la meglio sulle fiamme che hanno divorato un deposito ed anche la chioma di alcuni alberi. (QUI LE PRIME NOTIZIE)

L’allarme è scattato poco prima delle 20 con diverse chiamate di soccorso da parte dei residenti. C’era chi vedeva il fumo e chi aveva sentito alcuni botti. La prima ipotesi è che le fiamme interessassero la Gabel nota azienda tessile con sede nella zona. In realtà a bruciare era un ricovero di attrezzi. Le fiamme, come detto, hanno raggiunto anche la chioma di alberi soprastanti il deposito. Le quattro squadre dei vigili del fuoco prontamente intervenute hanno spento l’incendio fortunatamente non grave. In posto unitamente ai vigili del fuoco di Lomazzo, Cantù e Como è intervenute l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ma fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati.

Sul posto anche i carabinieri competenti per il territori che con i vigili del fuoco hanno effettuato i primi rilievi per risalire alle cause dell’incendio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione