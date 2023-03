x x

SOLARO – Un gruppo di donne di Solaro, accumunate da una forte sensibilità verso il tema della violenza di genere e la difesa dei diritti ha organizzato per venerdì 31 marzo una serata a sostegno della lotta del popolo iraniano alla Sala Polifunzionale. L’iniziativa sarà articolata in due momenti: una fiaccolata per le vie del paese e una conferenza pubblica sul temi dei diritti negati in Iran e della violenta repressione. Saranno presenti attivisti iraniani che porteranno le loro testimonianze.

” Le giovanissime vittime della repressione stanno strenuamente lottando per affermare i loro diritti, contro l’oscurantismo del regime e per dichiarare la propria volontà di autodeterminazione. E noi? Noi dobbiamo continuare ad essere la loro voce, dobbiamo farlo per noi stesse, per le nostre sorelle, figlie e figli e per qualsiasi donna e uomo che, in qualunque parte del mondo, abbiano bisogno del nostro sostegno. La forza della protesta in particolare delle donne iraniane sta proprio nella loro capacità di andare oltre. La loro è una lotta per le libertà civili, sociali ed economiche che il regime reprime. Noi siamo con loro”.

La serata, organizzata con il sostegno del Comune di Solaro e di diverse associazioni cittadine e del comprensorio, prevede il ritrovo alle 20 in Villa Borromeo con la consegna delle fiaccole e l’arrivo alla sala polifunzionale in via San Francesco alle 20,15. Alle 21 in programma il convegno “Iran i diritti negati” moderato da Giuseppe Uboldi con testimonianze a cura delle attiviste iraniane Reyhane Tabrizi e Azade Soleimani e l’intervento di Amnesty International.

Durante la serata saranno esposti i lavori fatti dai ragazzi dell’Aggregagiovani del comune di Solaro.

