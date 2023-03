x x

SARONNO – Una stagione che si preannuncia appassionante con tanti stimolanti obiettivi da raggiungere per scrivere nuove pagine di storia. Davanti ad una platea di oltre 100 presenti, il Saronno Softball Baseball ha presentato nella splendida cornice dello Starhotels Grand Milan di via Varese, la stagione 2023, che tra pochi giorni prenderà ufficialmente il via con la disputa delle prime partite di campionato.

Dopo i saluti iniziali da parte del presidente Massimo Rotondo e delle Istituzioni, rappresentate dal sindaco Augusto Airoldi e dall’assessore comunale llo Sport Gabriele Musarò, che hanno evidenziato la vicinanza del Comune di Saronno alla squadra anche in vista della Coppa Campioni, in programma in città a fine agosto, sia per le attività di miglioramento del campo, sono state presentate la Serie A1 di softball e la Serie C di baseball.

Tutti gli atleti sono stati accolti calorosamente dai presenti – tra cui i numerosi sponsor, storici e nuovi, della società – che hanno a lungo applaudito le due squadre, oramai prossime all’inizio dei rispettivi campionati. La Inox Team Saronno Softball esordirà nella Italian Softball League sabato 1 aprile nella doppia sfida casalinga contro il Collecchio, con gara uno alle ore 16, mentre il baseball debutterà in Serie C il 16 aprile a Bollate. Dopo le tradizionali foto di squadra e aver risposto alle domande della stampa, tutti i presenti hanno poi terminato la festa con un brindisi finale con la speranza che possa essere di buon auspicio per la stagione 2023.

(foto Giovanni Pini)

28032023