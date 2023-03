x x

SARONNO / LOMAZZO – Un nuovo film “made in Saronno” firmato da Ivan Brusa, attore e regista di Lomazzo, sarà presto presentato in anteprima per poi iniziare la sua distribuzione ufficiale. Il riferimento va a “Faccio una strage al 75 per cento” del quale era già stato proposto un trailer al cinema Silvio Pellico alla fine dell’anno scorso. “Le riprese erano iniziate nel 2020, poi la pandemia e tanti problemi ma alla fine ci siamo! A metà aprile sarà pronto il trailer definitivo ed in maggio vgliamo programma l’anteprima” riepiloga Brusa.

Nel lungometraggio non mancano i “cameo” anche di volti noti in città, oltre ad attori già visti anche in altri film girati in città, come Paolo Riva o Roberta Nicosia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: a destra, il regista e attore Ivan Brusa, sul set a Saronno)

29032023