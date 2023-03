x x

SARONNO – Dal 29 marzo al 5 aprile tutti i film e gli eventi in sala al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – Dal 31 marzo al 4 aprile non perderti:

IL RITRATTO DI CASANOVA di Gabriele Salvatores, con Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio. Un regista non riesce a completare il suo ultimo film su Giacomo Casanova. Comincia ad essere tormentato da sogni e visioni dello stesso personaggio che vuole raccontare.

Venerdì 31 marzo ore 21.00

Sabato 1 aprile ore 17.30 – 21.00

Domenica 2 ore 17.30 – 21.00

Martedì 4 ore 21.00

In occasione del centenario della Warner Bros torna in sala in una nuova edizione in versione restaurata in 4K

IL MAGO DI OZ con Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger. Avventure della piccola Dorothy e del suo cagnolino Totò in un mondo fantastico in cui sono stati trasportati da un ciclone. Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto 2 Premi Oscar.

Martedì 4 aprile ore 18.30

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista ora qui.

—————-

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – Dal 31 marzo al 2 aprile prosegue a grande richiesta:

DELTA di Michele Vannucci. Il Delta del Po è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Due uomini si affrontano tra le nebbie scoprendo la propria vera natura in un duello che non prevede eroi.

Venerdì 31 marzo ore 21.00

Domenica 2 aprile ore 21.00

In occasione del centenario della Warner Bros torna in sala in una nuova edizione in versione restaurata in 2K

IL MAGO DI OZ con Judy Garland nei panni della piccola Dorothy

Mercoledì 5 aprile ore 21.00

—————-

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista i tuoi biglietti qui.

Appuntamento con la rassegna CINEMA A MERENDA: TADDEO L’ESPLORATORE E LA TAVOLA DI SMERALDO – Torna sul grande schermo per una nuova emozionante avventura Taddeo l’esploratore, il personaggio dell’archeologo pasticcione tratto dal fumetto spagnolo Tadeo Jones. Per tutti i bambini e i ragazzi una gustosa merenda compresa nel prezzo: ingresso + merenda 6€.

Sabato 1 aprile ore 15.00 al Cinema Silvio Pellico

Domenica 2 aprile ore 17.30 al Nuovo Cinema Prealpi

Scopri la rassegna completa qui.

—————-

Appuntamento con la rassegna LA GRANDE ARTE:

PERUGINO. RINASCIMENTO IMMORTALE uno dei pittori più amati e geniali del suo tempo. Il docu-film, con la partecipazione straordinaria di Marco Bocci, racconta la vita e l’opera di Perugino partendo dal legame con la sua terra, l’Umbria, e in particolare con i paesaggi luminosi che si aprono sulle sponde del lago Trasimeno che spesso Perugino ha immortalato sullo sfondo dei suoi dipinti.

Lunedì 3 aprile ore 15.00 – 21.00 al Nuovo Cinema Prealpi

Mercoledì 5 aprile ore 15.30 – 21.00 al Cinema Silvio Pellico

Scopri la rassegna completa qui.

——————————–

Appuntamento con la rassegna CINEFORUM:

Film a sorpresa: THE QUIET GIRL il capolavoro di Colm Bairéad che ha conquistato pubblico e critica di tutto il mondo. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 2 candidature a BAFTA, Il film è stato premiato agli European Film Awards

Mercoledì 29 marzo ore 15.30 – 21.00 al Nuovo Cinema Prealpi

Giovedì 30 marzo ore 15.30 – 21.00 al Cinema Silvio Pellico

Scopri la rassegna completa qui.

——————————–

Scopri tutta la programmazione, gli orari completi e le rassegne su www.cinemasaronno.it

Ai primi due lettori che inoltreranno questo articolo via mail all’indirizzo [email protected] subito in omaggio un ingresso al cinema*! Qui il regolamento

*Con la partecipazione si autorizza l’iscrizione alla newsletter del cinema.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione