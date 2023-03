x x

SARONNO – Sono state le bolognesi del Pianoro a vincere l’edizione 2023 della Coppa delle Prealpi, tradizionale appuntamento pre-stagionale del softball, con gare sui campi della zona. Al secondo posto una subito brillante Rheavendors Caronno, terze le olandesi Ttt. La Inox Team Saronno Softball ha chiuso al quarto posto; la squadra del manager Steven Manson ha infatti superato nell’atto conclusivo della manifestazione il Bollate per 4-3 al termine di una bella sfida valida per decretare la migliore squadra che ha chiuso al secondo posto la prima fase del torneo. Dopo il successo della scorsa settimana contro le Bulls Rescaldina, nella giornata di sabato, Longhi e compagne avevano infatti superato per 12-0 la squadra ceca delle Eagles Praga ma erano state sconfitte per 3-1 dalle olandesi del TTT, terminando così in seconda posizione il proprio raggruppamento. Il pronto riscatto è arrivato domenica: comoda vittoria per 15-0 contro il Jourds Praga e poi successo al cardiopalma contro Bollate, per l’ultimo appuntamento dello Spring Training.

Da sabato 1 aprile si inizia a fare sul serio con l’Opening game casalingo contro il Collecchio che certifica l’inizio del campionato 2023.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto di gruppo per l’Inox Team Saronno alla Coppa Prealpi)

29032023