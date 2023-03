x x

CASTELSEPRIO – Una lite in officina finita con la richiesta di soccorso da parte di un’ambulanza. È quanto successo a Castelseprio, nel Varesotto, lo scorso lunedì mattina.

Intorno alle 7.50, infatti, sarebbe scattata la richiesta di intervento al gruppo Sos Carnago, per soccorrere un operaio di 39 anni. Secondo le prime ricostruzioni si è trattata di una lite accesa tra due dipendenti, in cui uno dei due è stato colpito con uno schiaffo dall’altro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno, ma non sono state formalizzate querele sull’accaduto.

L’operaio è stato portato in ospedale a Tradate in codice verde.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio notizie on al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione