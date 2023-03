x x

SARONNO – Non sono passati inosservati negli ultimi giorni i sopralluoghi dei tecnici comunali in piazza Unità d’Italia. Si tratta dell’area tra la zona a traffico limitato e l’ospedale di Saronno che da tempo attende una riqualificazione e un rilancio.

Da anni ormai i residenti lamentano i problemi dei manutenzione dell’area verde ma anche, più banalmente, dell’asfalto dei due “viali” della piazza e dell’area di sosta. Proprio la presenza delle auto e dei parcheggi nell’area sono al centro delle preoccupazione di residenti e commercianti.

Secondo quanto trapelato, e dalle poche informazioni fornite dai tecnici a chi faceva domande, dal mondo politico e dal palazzo comunale si parla di eliminare degli stalli di sosta e di togliere dalla circolazione parte della piazza per creare ciclabile e spazio per pedoni. Una notizia che ha creato non poca agitazione non solo tra residenti e commercianti della piazza ma tra quelli dell’intero comparto. Piazza Unità d’Italia è infatti con i suoi stalli blu un punto di riferimento per tutti quelli che si devono recare in quella zona della città per trovare un parcheggio alle porte della ztl ma anche per il centro Ugo Ronchi e per la zona di via San Giuseppe.

Comprensibili anche le preoccupazioni dei commercianti che vorrebbero essere ascoltati: “Se si stanno prendendo delle scelte che riguardano la piazza – spiegano – come vengono prese le misure auspichiamo che vengono ascoltate anche le nostre esigenze e le nostre necessità banalmente perchè sono le nostre attività che tengono viva e animano la piazza”.

Una posizione condivisa anche da Confcommercio Saronno tramite le parole del presidente Andrea Busnelli spera si faccia presto chiarezza: “Le voci e le preoccupazioni in questi ultimi giorni si susseguono ma non ci sono state al momento informative da parte dell’Amministrazione. Siamo come sempre pronti e disponibili a lavorare insieme per affrontare il futuro di questa parte di Saronno”.

