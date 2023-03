x x

COGLIATE – I volontari del Comitato Maria Letizia Verga ringraziano “tutti coloro che anche quest’anno hanno dato il proprio contributo durante la festa della Madona de Marz e anche chi ha contribuito privatamente in altre sedi. Grazie a tutti coloro che si sono fermati ad ascoltarci e hanno ricambiato un saluto con un sorriso; agli organizzatori della festa che ci hanno permesso di essere presenti; ai vicini di bancarella che ci hanno aiutato e dato buoni consigli”.

Proseguono dal comitato, in relazione all’evento che si è svolto nei giorni scorsi nella frazione di San Damiano fra Cogliate e Ceriano Laghetto: “Grazie alle attività cogliatesi “Il sogno”, “Dervì” e “Fotoricordo” che ci hanno aiutato con la vendita dei prodotti e a chi si è rivolto a loro per prenotare e acquistare i prodotti, ed a tutti i negozi e le attività che hanno esposto la nostra locandina e grazie a coloro che hanno esposto i nostri prodotti e dato un contributo. Agli amministratori delle pagine e gruppi Facebook che hanno pubblicato i nostri post; grazie a Luigi Orsenigo per il suo prezioso aiuto e grazie ai nuovi e “stagionati” volontari che mi hanno aiutata e supportata in questa piccola impresa”.

(foto: lo stand del comitato alla festa della Madona de marz)

30032023