x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il testo integrale della mozione per la promozione delle comunità energetiche sul territorio del comune della città di Saronno presentata da Giuseppe Calderazzo con l’appoggio di Obiettivo Saronno

QUI IL COMUNICATO STAMPA

Premesso che

i cambiamenti climatici e il degrado ambientale rappresentano una minaccia enorme

per l’Europa e per il mondo. Una risposta forte a tali sfide viene data dalla

Commissione europea con l’adozione del pacchetto climatico Fit for 55, che propone

le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal. In

particolare, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli

del 1990, con l’obiettivo di arrivare alla “carbon neutrality” per il 2050;

per l’Europa e per il mondo. Una risposta forte a tali sfide viene data dalla Commissione europea con l’adozione del pacchetto climatico Fit for 55, che propone le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal. In particolare, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo di arrivare alla “carbon neutrality” per il 2050; gli impegni del Fit for 55 sono stati resi ancora più ambiziosi con il REPowerEU, il

piano della Commissione europea per rendere l’Europa indipendente dai combustibili

fossili russi ben prima del 2030, con il quale si cambierà profondamente il modo in cui

usiamo e in alcuni casi sprechiamo l’energia;

piano della Commissione europea per rendere l’Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030, con il quale si cambierà profondamente il modo in cui usiamo e in alcuni casi sprechiamo l’energia; al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal, nell’ambito del

pacchetto “Clean Energy for all Europeans” (Energia pulita per tutti i cittadini europei),

su proposta della Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio

Europeo hanno adottato la cd. RED II, la Direttiva Europea sulla promozione delle fonti

rinnovabili (UE 2018/2001), che riconosce e promuove le configurazioni di

Autoconsumo collettivo e di Comunità energetiche ed attuata nel nostro ordinamento

con il decreto legislativo, 8 novembre 2021, n. 199;

pacchetto “Clean Energy for all Europeans” (Energia pulita per tutti i cittadini europei), su proposta della Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno adottato la cd. RED II, la Direttiva Europea sulla promozione delle fonti rinnovabili (UE 2018/2001), che riconosce e promuove le configurazioni di Autoconsumo collettivo e di Comunità energetiche ed attuata nel nostro ordinamento con il decreto legislativo, 8 novembre 2021, n. 199; i nuovi target, molto più sfidanti rispetto a quelli già individuati, richiedono un maggior

impegno dell’Italia che deve adeguare agli indirizzi europei il Piano Nazionale Integrato

Energia Clima (PNIEC) nel quale vengono individuati gli obiettivi da raggiungere per il

2030;

Pag. 2/4

la Commissione Europea raccomanda inoltre agli Stati membri di adottare misure

adeguate ad affrontare la “povertà energetica” – determinata da una combinazione di

basso reddito, elevata spesa per l’energia e scarsa efficienza energetica – una

problematica che rischia di coinvolgere fino all’11% dell’intera popolazione dell’Unione

Europea.

Tenuto conto che

in attesa della completa attuazione della disciplina della Direttiva RED II, con le

disposizioni contenute all’articolo 42-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162,

convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, l’Italia ha disciplinato in

anticipo la fase di recepimento rendendo possibile la condivisione dell’energia elettrica

prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili tra più cittadini;

disposizioni contenute all’articolo 42-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, l’Italia ha disciplinato in anticipo la fase di recepimento rendendo possibile la condivisione dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili tra più cittadini; detta condivisione non era realizzabile in precedenza, poiché sussisteva il limite

normativo per cui l’energia prodotta da un impianto alimentato da fonte rinnovabile

fosse autoconsumata al massimo dall’utente presso il quale l’impianto era installato.

L’introduzione di questa opportunità permette la riduzione dei costi della bolletta

energetica grazie all’impiego diretto dell’energia autoprodotta collettivamente;

normativo per cui l’energia prodotta da un impianto alimentato da fonte rinnovabile fosse autoconsumata al massimo dall’utente presso il quale l’impianto era installato. L’introduzione di questa opportunità permette la riduzione dei costi della bolletta energetica grazie all’impiego diretto dell’energia autoprodotta collettivamente; attualmente, in virtù di quanto richiamato in precedenza, i consumatori di energia

elettrica possono quindi associarsi per realizzare configurazioni di:

 Autoconsumo collettivo, che può essere attivato da famiglie e altri soggetti che si

trovano nello stesso edificio o condominio, purché i soggetti diversi dalle

famiglie non producano energia come attività principale;

 Comunità energetiche, alle quali possono partecipare persone fisiche, piccole e

medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni

comunali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello condominiale,

purché siano tutti collegati alla medesima cabina di trasformazione dell’energia

di media/bassa tensione e la partecipazione alla Comunità di energia

rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale;

elettrica possono quindi associarsi per realizzare configurazioni di:  Autoconsumo collettivo, che può essere attivato da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio, purché i soggetti diversi dalle famiglie non producano energia come attività principale;  Comunità energetiche, alle quali possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello condominiale, purché siano tutti collegati alla medesima cabina di trasformazione dell’energia di media/bassa tensione e la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale; in entrambi i casi, i consumatori di energia elettrica che si associano continuano a

mantenere il diritto di scegliere il proprio fornitore e di recedere in qualunque momento

dalla Comunità energetica o dagli autoconsumatori collettivi, e possono eventualmente

individuare un soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia condivisa;

mantenere il diritto di scegliere il proprio fornitore e di recedere in qualunque momento dalla Comunità energetica o dagli autoconsumatori collettivi, e possono eventualmente individuare un soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia condivisa; ai membri, che aderiscono alle configurazioni di cui sopra, viene riconosciuto un

beneficio diretto in termini di riduzione dei costi in bolletta di alcune tariffe derivanti dal

minor utilizzo del sistema elettrico che è stato quantificato dall’ARERA in €10/MWh,

oltre a una diminuzione del costo attribuito al consumo dell’energia essendo questa

autoprodotta e autoconsumata;

beneficio diretto in termini di riduzione dei costi in bolletta di alcune tariffe derivanti dal minor utilizzo del sistema elettrico che è stato quantificato dall’ARERA in €10/MWh, oltre a una diminuzione del costo attribuito al consumo dell’energia essendo questa autoprodotta e autoconsumata; oltre ai benefici diretti, le configurazioni vengono sostenute anche da una tariffa

incentivante individuata dal Decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo

economico in attuazione del summenzionato articolo 42-bis. La tariffa è erogata per un

periodo ventennale dal Gestore dei Servizi Energetici ed è strutturata per promuovere

l’autoconsumo anche tramite l’impiego dei sistemi di accumulo: infatti, premia solo la

Pag. 3/4

quotaparte di energia elettrica prodotta e autoconsumata virtualmente e ha il valore di

100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo e di 110 €/MWh per le

comunità energetiche. La tariffa è riconosciuta agli impianti entrati in esercizio dopo il

1° marzo 2020 e che hanno complessivamente una potenza non superiore ai 200 kW;

Tenuto conto altresì che

con il Decreto legislativo, 8 novembre 2021 n. 199 sono state potenziate le opportunità

di questo innovativo modello energetico con la possibilità di realizzare le Comunità

Energetiche Rinnovabili in un perimetro molto più ampio che può ricadere nell’ambito

della cabina primaria.

di questo innovativo modello energetico con la possibilità di realizzare le Comunità Energetiche Rinnovabili in un perimetro molto più ampio che può ricadere nell’ambito della cabina primaria. viene previsto inoltre lo scorporo in bolletta dell’energia condivisa, così permettendo ai

membri di percepire direttamente i vantaggi della riduzione dei costi e il

riconoscimento dell’incentivo agli impianti fino ad 1 MW, per i quali si attende

l’emanazione del Decreto ministeriale, cd DM Energia condivisa, del Ministro

dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE).

Considerato che

i Cittadini, gli Enti pubblici e territoriali e le PMI possono quindi attivarsi

collettivamente, anche attraverso consistenti strumenti di incentivazione, per

sostenere la creazione di tali configurazioni che riducono i costi della bolletta

dell’energia elettrica attraverso lo spostamento delle marginalità economiche del

sistema energetico agli aderenti delle configurazioni, alimentando la crescita

economica, sostenibile e sociale. Ciò abbatte le emissioni inquinanti e riduce i

conseguenti impatti ambientali e sulla salute pubblica, fortemente presenti nei centri

urbani;

collettivamente, anche attraverso consistenti strumenti di incentivazione, per sostenere la creazione di tali configurazioni che riducono i costi della bolletta dell’energia elettrica attraverso lo spostamento delle marginalità economiche del sistema energetico agli aderenti delle configurazioni, alimentando la crescita economica, sostenibile e sociale. Ciò abbatte le emissioni inquinanti e riduce i conseguenti impatti ambientali e sulla salute pubblica, fortemente presenti nei centri urbani; la riduzione dei costi in bolletta, per i membri che aderiscono alle configurazioni, può

essere lo strumento efficace da impiegare per affrontare il problema della povertà

energetica che colpisce in particolare le famiglie con disagio economico. Attualmente

l’Italia si colloca alla 19° posizione, su 28, tra i paesi membri dell’Unione europea,

nell’Indice europeo di povertà energetica 2019. Nell’ambito di un’indagine, realizzata

dallo Spi-Cgil e dalla Fondazione Di Vittorio, emerge che gli italiani che vivono in

famiglie in condizioni di povertà energetica sono poco più di nove milioni, ossia più del

15% del totale, con un impatto particolarmente rilevante per la popolazione anziana

pari al 47% degli intervistati. Povertà energetica significa essere in grave difficoltà

nell’acquisto di beni di prima necessità come l’energia elettrica, l’acqua calda, il

riscaldamento e il raffrescamento delle abitazioni.

essere lo strumento efficace da impiegare per affrontare il problema della povertà energetica che colpisce in particolare le famiglie con disagio economico. Attualmente l’Italia si colloca alla 19° posizione, su 28, tra i paesi membri dell’Unione europea, nell’Indice europeo di povertà energetica 2019. Nell’ambito di un’indagine, realizzata dallo Spi-Cgil e dalla Fondazione Di Vittorio, emerge che gli italiani che vivono in famiglie in condizioni di povertà energetica sono poco più di nove milioni, ossia più del 15% del totale, con un impatto particolarmente rilevante per la popolazione anziana pari al 47% degli intervistati. Povertà energetica significa essere in grave difficoltà nell’acquisto di beni di prima necessità come l’energia elettrica, l’acqua calda, il riscaldamento e il raffrescamento delle abitazioni. gli Enti pubblici e quelli territoriali pertanto possono essere promotori, sui propri territori

di competenza, di politiche sociali attive che coinvolgano i cittadini nella promozione e

partecipazione alle diverse forme di configurazioni sopraesposte, contribuendo

efficacemente ad affrontare e ridurre la povertà energetica tra i cittadini, in particolare

gli anziani;

Pag. 4/4

Tutto ciò premesso e considerato,

il Consiglio comunale di Saronno impegna il Sindaco e la Giunta a

1) assicurare, anche attraverso la creazione di un apposito sportello comunale o

centro informazioni, la divulgazione e la disponibilità per i cittadini delle

informazioni necessarie a promuovere la creazione di comunità energetiche e di

sistemi di autoconsumo collettivo e la realizzazione di interventi per il risparmio energetico;

2) individuare le risorse opportune a promuovere, sul territorio comunale, la

creazione di Comunità energetiche e di Autoconsumo collettivo, con il

coinvolgimento dei cittadini residenti e con l’impiego di aree e/o edifici di proprietà

comunale, in particolare sostenendo prioritariamente le configurazioni che generano

benefici diretti con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio

economico che si trovano o rischiano di trovarsi in condizione di povertà energetica;

3) promuovere iniziative mirate alla stesura dello Statuto e del Regolamento delle

Comunità Energetiche in accordo alla normativa vigente.

Si chiede che la presente mozione venga posta all’ordine del giorno del primo consiglio

comunale utile al fine di sottoporla alla discussione e all’approvazione del consiglio e di

informare la cittadinanza.