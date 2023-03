x x

SARONNO – Dopo cinquant’anni le ambulanze della Croce d’Argento da sabato 1 aprile non ci saranno più, all’ospedale di Saronno. L’Azienda ospedaliera ha infatti deciso di organizzarsi diversamente per i trasporti dei malati all’interno del nosocomio, fra reparti lontani, da e per altri ospedali, un servizio che in tutti questi anni è sempre stato svolto dalla onlus che fa base a Casa di Marta in via Piave.

La buona notizia è che la Croce d’Argento non se ne andrà da Saronno (l’altra sede è a Limbiate) ma lascerà le sue 10 ambulanze “locali”, i 10 dipendenti ed i tantissimi volontari a disposizione dei saronnesi. L’intenzione è di tornare a svolgere i servizi per il 118, quindi in caso di incidenti o emergenze sanitarie sul territorio; e di utilizzare le autolettighe per il trasporto dializzati, disabili, per i trasporti sanitari per visite, dimissioni e ricoveri, per viaggi di lunga percorrenza e per l’assistenza sanitaria a manifestazioni sportive e sociali.

(foto archivio)

30032023