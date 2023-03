x x

SARONNO – “A te non servono più, ma possono aiutare qualcuno a riacquistare la vista”. Forte di questo slogan, una rappresentanza dei soci del Lions Club Saronno del Teatro e Lions Club Saronno Insubria ha trascorso una mattinata al Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali usati di Chivasso, (l’unico in Italia al quale fanno riferimento tutti i Club Lions italiani) per consegnare circa 900 paia di occhiali accumulati, grazie anche alla sensibilità dei cittadini saronnesi, negli appositi contenitori gialli posizionati in negozi e supermercati.

Lions Club International ei suoi circa 1.500.000 soci in tutto il mondo sono noti per il proprio servizio a favore della vista. In particolare, partendo dall’osservazione che in tutte le case è possibile trovare un paio di occhiali inutilizzati, è stato realizzato, a partire dal 1994, il programma di raccolta e di riutilizzo degli stessi (da vista o da sole) per distribuirili, sempre gratuitamente, dopo accurata selezione e sanificazione, a persone che ne hanno bisogno. Persone che hanno perso i propri in caso di calamità, persone con reddito medio-basso o, ancora, persone dei Paesi in via di sviluppo.