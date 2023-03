x x

COGLIATE – Nuova operazione antidroga nei boschi alle porte del Saronnese: stavolta l’hanno messa a segno i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno che l’altro giorno hanno messo le manette ad un 34enne originario del Marocco, in Italia senza occupazione e fissa dimora. E’ incappato in una serie di controlli effettuati nella macchia boschiva: alla vista dei militari ha provato a scappare ma è stato presto bloccato. E’ stato perquisito ed è stato trovato con alcuni involucri contenenti in tutto 76 grammi di hascisc, 37 grammi di eroina e 6 grammi di cocaina. Aveva anche materiale per il confezionamento dello stupefacente e 2.045 euro in contanti, si pensa proventi dell’attività di spaccio.

E’ stato fermato all’interno del Parco delle Groane, nella zona fra Cogliate e Cesano Maderno.

