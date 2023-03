x x

SARONNO/SARONNESE – Dopo il grande successo personale della kermesse sanremese l’attrice toscana approda al teatro Giuditta Pasta di Saronno, domani sera, con una piece evergreen (e molto attuale) di Dario Fo e Franca Rame; insieme a lei Alessandro Federico per la regia di Alessandro Tedeschi.

Venerdì 31 marzo

SARONNO – Alle 18, nella location storica di villa Gianetti, “Parole e musica: libertà è partecipazione” letture di Antonella Monti a cura dell’associazione “CulturalMente & MusicalMente”. L’evento si inserisce nella manifestazione “Giorni diversi – Festival di Poesia” Città di Saronno. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

SOLARO – Dalle 20 con ritrovo a villa Borromeo, il gruppo “Donne, vita e libertà” organizza una fiaccolata per il popolo iraniano. A seguire alle 21 convegno “Iran i diritti negati” alla sala polivalente del municipio in via Mazzini 60 con il professor Giuseppe Uboldi nel ruolo di moderatore. Info al sito www.comune.solaro.mi.it.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena lo spettacolo “Canova” di e con Vittorio Sgarbi. Informazioni al sito internet www.teatrocomunalelimbiate.it.

Sabato 1 Aprile

ROVELLASCA – Alle 16, alla biblioteca civica di via De Amicis 1, proiezione “Dalla loro parte – un viaggio nel parco delle Groane” con la collaborazione del “Gruppo91 fotonaturalisti Groane”. Informazioni al sito www.comune.rovellasca.co.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “Coppia aperta quasi spalancata” con Chiara Francini e Alessandro Federico per la regia di Alessandro Tedeschi. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

CISLAGO – Alle 21, all’auditorium “L’Angolo dell’Arte” di via Stazione, propone lo spettacolo “Senza filtro – uno spettacolo per Alda Merini”, un evento omaggio alla grande poetessa milanese. Info al sito www.comune.cislago.va.it.

SARONNO – Alle 21, al cinema teatro Prealpi, la compagnia teatrale “La Ringhiera” presenta lo spettacolo “Cielo Chiaro” liberamente tratto dall’omonimo libro di Romano Battaglia per la regia di Paolo Volonté. Info e prevendite al numero 3462344629.

Domenica 2 Aprile

CESANO MADERNO – Alle 14.30, al parco Arese di via Milano 6 e in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, si terrà l’evento “Una Via per la città di Cesano Maderno” per tutto il pomeriggio dj set di “Freedom Street Radio”, attività di giocoleria funzionale, laboratori del legno e merenda. Dettagli al sito internet www.progettotikitaka.com.

GALLARATE – Dalle 11 alle 20, nella location del museo MA*GA in via De Magri 1, è possibile visitare la mostra “Andy Warhol – Serial Identity”. Informazioni maggiori al sito web www.maga.it.

