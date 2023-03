x x

VARESE- “Sono al governo da più di sei mesi e la tecnica dello scaricabarile sta diventando una consuetudine dell’esecutivo Meloni, vale per il Pnrr e per molti altri provvedimenti con titoli accattivanti ma soluzioni deboli”. Lo scrive su Facebook Maria Chiara Gadda, deputata di Azione-Italia Viva.

“Oggi si vota l’ennesima fiducia sul decreto cessione credito. È di certo positiva l’approvazione di alcuni emendamenti del gruppo di Azione-Italia Viva come quello a mia firma sulle barriere architettoniche, ma i grossi problemi rimangono ancora sul tavolo. Avevamo proposto di risolvere la drammatica situazione dei crediti incagliati attraverso la formula degli F24, invece il governo pensa a fantomatiche società veicolo di mercato e btp al 2028, che significa scaricare i problemi in avanti.

Non ci siamo proprio”, conclude.

