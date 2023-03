x x

ORIGGIO – Un ritorno in grande stile con tante novità per rinnovare la tradizione di un momento diventato imprescindibile per gli origgesi e tutto il comprensorio.

E’ quello per cui sta lavorando l’assessore, e per estensione tutta l’Amministrazione comunale, Luca Panzieri per la Fiera del bestiame e delle merci di Origgio in programma, come tradizione, a cavallo del 25 aprile. L’evento espositivo, azzerato durante la pandemia, l’anno scorso era ripartito solo con le bancarelle perchè le limitazioni del tracciamento ancora creavano troppi limiti per un grande evento ma quest’anno sarà un ritorno in grande stile.

“Il lavoro da fare e tanto e decisamente impegnativo anche perchè erano un po’ di anni che la Fiera veniva fatta al minimo sindacale mentre per questa ripartenza vogliamo dare una grande svolta anche qualitativa”.

Da venerdì 21 a martedì 25 aprile l’area della fiera ospiterà gare morfologiche di bovini ed equini e per la prima volta ci sarà una competizione dedicata agli ovicaprini. Oltre all’esposizione e agli spettacoli equini spazio anche alla mostra di trattori, novità di quest’edizione, con spazi ad hoc per i Vespa Club e l’auto tuning. Non mancheranno le serate musicali con il punto di ristoro con lo street food.

Panzeri è all’opera con il sostegno di tutto il team, compresa la macchina comunale, che segue l’evento: “Vogliamo che ritorni l’evento di una volta – conclude – vogliamo far rivivere la tradizione, l’anima di questo appuntamento diventato un punto di rifermento della Lombardia con espositori che arrivano da tutto il Nord Italia”.

