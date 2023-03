x x

Ribalta l'auto e scappa mentre la vettura va a fuoco. Si cerca il conducente fuggitivo.

Dopo cinquant’anni le ambulanze della Croce d’Argento da sabato 1 aprile non ci saranno più, all’ospedale di Saronno.

Nuova operazione antidroga nei boschi alle porte del Saronnese: stavolta l’hanno messa a segno i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno che l’altro giorno hanno messo le manette ad un 34enne originario del Marocco, in Italia senza occupazione e fissa dimora.

Senza soste continua “l’offensiva primavera” del Movimento Centopercentoanimalisti per denunciare, fuori dalle mura trentine quella che definiscono “la vergogna dei politici che uccidono gli orsi”. Mercoledì 29 marzo, dopo il blocco del casello di Verona avvenuto sabato scorso, i militanti hanno affisso striscioni in difesa degli orsi ad Origgio (ex Novartis), sulla strada provinciale Saronno – Rescaldina (Varese) e Turate (Como). Uno striscione in particolare citava la Regione Abruzzo, dove gli orsi sono sacri.

31032023