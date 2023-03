x x

LIMBIATE – Dal balcone, gridava forsennatamente: si sono vissuti momenti concitati nella tarda mattinata odierna a Limbiate, nella zona centrale di via Piave, dove sono accorsi polizia locale, carabinieri, automedica, vigili del fuoco ed ambulanze.

In base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, a dare l’allarme sono stati alcuni passanti attorno alle 11: c’era una ragazza, completamente svestita, sul terrazzo di un casa di cortile, al secondo piano, in evidente stato confusionale. E’ finito tutto bene: i soccorritori sono riusciti ad aprire rapidamente la porta dell’appartamento e l’hanno presa in consegna, la ventisettenne è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per tutti gli accertamenti del caso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: autoscala dei vigili del fuoco)

31032023