GERENZANO – Nella giornata di martedì 28 marzo i carabinieri della Compagnia di Saronno e del comando di Cislago, nell’ambito delle attività disposte dal comando provinciale carabinieri di Varese, hanno dato corso ad una vasta operazione contro lo spaccio di stupefacenti nei boschi del Saronnese, interessando anche le aree boschive di Gerenzano dove è stata trovata e sequestrata anche una pistola mitragliatrice. Il sindaco gerenzanese Stefania Castagnoli “e l’Amministrazione comunale, a nome di tutti i gerenzanesi, ringraziano le forze dell’ordine non solo per questa operazione, ma per il lavoro che svolgono quotidianamente con serietà e impegno al servizio della nostra comunità” si legge in una nota dell’ente locale.

Da parte del Comune l’invito a collaborare, fornendo informazioni utili. “In caso di necessità o per avere consigli chiamiamo il numero unico per le emergenze 112, la polizia locale allo 0296399128, cellulare 3473615414 o email: [email protected]; la caserma dei carabinieri di Saronno al numero 0296367000 o la caserma dei carabinieri di Cislago al numero 0296382263”.

