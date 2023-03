x x

Quando si parla di salute degli occhi non si scherza: la vista è il senso su cui facciamo più affidamento ed è fondamentale prendersene cura, in ogni fase della vita. Se c’è bisogno di un nuovo paio di occhiali da vista, meglio rivolgersi ai professionisti per la scelta della montatura e la realizzazione delle lenti graduate.

A Saronno il punto di riferimento è Ottica Stellin: un’eccellenza imprenditoriale molto apprezzata in città, che realizza gli occhiali dei saronnesi sin dagli anni ‘60.

Fondata dai coniugi Stellin, Ottica Stellin è oggi gestito dalla figlia Simona, che raccoglie il testimone professionale dei genitori. Il negozio è lo stesso di sempre, in Galleria, mentre gli strumenti a disposizione della sua clientela sono i più aggiornati, per garantire una prestazione ottimale in ogni fase della visita. La titolare Simona Stellin, laureata in farmacia e specializzata in ottica, ha un’esperienza decennale nel fornire assistenza e consigli ai clienti, guidandoli nella scelta della montatura e delle lenti graduate più adatte alle specifiche esigenze di ognuno.

Oltre a uno spazio espositivo fornito di una vasta selezione di montature adatte a soddisfare ogni gusto ed esigenza, Ottica Stellin è fornita di tutti gli strumenti necessari alla misurazione della vista, per fare precise misurazioni e valutazioni sullo stato di salute degli occhi dei clienti.

Il cliente viene quindi seguito dall’individuazione del problema fino alla realizzazione di un paio di occhiali da vista ad hoc. Il laboratorio interno è in grado di lavorare lenti e montature affinché siano adatte alle esigenze di ciascun cliente. Ottica Stellin insomma garantisce un servizio completo, guidando il cliente dalla valutazione del tipo di lente e montatura da acquistare fino alla messa a punto finale dell’occhiale, all’insegna del comfort e della personalizzazione.

Se avete bisogno di un nuovo paio d’occhiali o dovete acquistare il vostro primo paio di lenti da vista, è il momento giusto per recarsi da Ottica Stellin. Ad aprile è attiva una speciale promo sole, che vi permetterà di proteggere e potenziare la vostra vista a 360 gradi.

Per ogni paio di lenti graduate acquistate infatti, Ottica Stellin assicura un super sconto su un paio di lenti da sole con la stessa gradazione. In vista dell’arrivo dell’estate, potrete dunque aggiornare il vostro paio d’occhiali da vista affinché sia in linea come le esigenze dei vostri occhi, assicurandovi anche la protezione dai raggi solari con un paio di lenti graduate fatte su misura per voi.

Così come per la pelle, proteggere gli occhi dai danni della luce solare è essenziale per preservare la salute della vista a lungo. Le lenti da sole infatti schermano i nostri occhi dai dannosissimi raggi UV quando trascorriamo un lungo periodo di tempo all’aria aperta, magari nei pressi di superfici riflettenti come corsi d’acqua, laghi o il mare, per non parlare della neve e del suo effetto riverbero.

Anche in una semplice giornata di sole i nostri occhi sono fortemente sollecitati dalla luminosità intensa. Ripararli dalle radiazioni UV è un’abitudine da non trascurare. Non solo infatti si evita di andare incontro a cali della vista. La luce intensa del sole può causare danni quali irritazione oculare, congiuntiviti, cheratiti e dermatiti palpebrali.

Meglio dunque affrontare la stagione calda con un paio d’occhiali da sole adeguato, in grado di proteggere la salute del nostro sguardo. Perché non approfittare di questa promo e aggiornare anche gli occhiali da vista?