Non ce l’ha fatta il marito della donna deceduta poco dopo lo scontro

ORIGGIO – Sale a due il tragico bilancio dei morti per l’incidente avvenuto domenica scorsa lungo l’Autolaghi, nel tratto fra Castellanza ed il bivio con l’A9 ad Origgio: stamane è infatti deceduto anche Juan Carlo Iannuzzi, 66enne marito di Patricia Morales, la 64enne che era morta nei momenti immediamente successivo il sinistro. La coppia era appena sbarcata all’aeroporto di Malpensa e si stava recando a Verona dove abita il figlio, per restare qualche giorno con lui. L’incidente era avvenuto alle 11 sulla corsia sud della A8, aveva coinvolto diversi mezzi. In particolare un van Mercedes aveva violentemente tamponato la Renault sulla quale si trovava la coppia argentina.

Il figlio di Juan Calro, che ha 34 anni, ha autorizzato l’espianto degli organi.

