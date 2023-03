x x

SARONNO – Ha colpito alcuni paletti parapedoni con un cartellone pubblicitario è sceso dal suo mezzo per vedere i danni ed è stato subito fermato da una pattuglia della polizia locale che l’ha identificato per chiamarlo a rifondere i danni.

E’ l’incidente avvenuto martedì mattina alle 9,30 tra via Garibaldi e via Marconi. Complice un attimo di distrazione il conducente di un furgone Iveco ha colpito e danneggiato un cartello pubblicitario con i relativi parapedone. Il conducente del furgone è sceso per vedere i danni al proprio mezzo e proprio in quel momento è arrivata la pattuglia della polizia locale. Gli agenti di polizia locale hanno invitato il conducente, un 42enne di origine nigeriana residente a Samarate, a parcheggiare il mezzo in via Cesati. I vigili hanno identificato l’uomo raccogliendo i dati necessari per chiedere il pagamento dei danni appena l’ufficio tecnico ultimerà rilievi e valutazioni dei costi di ripristino.

